POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Transporter in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter entwendeten Werkzeuge aus einem Mercedes Vito, der in der Straße Bulten abgestellt war.

In der Zeit von Montag, 03. Februar 2020, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 04. Februar 2020, 6:45 Uhr, schlugen sie ein Fenster des weißen Transporters ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere.

Der Wert des Diebesguts wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (00150739).

