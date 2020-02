Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 03. Februar 2020, in der Zeit von 14:55 Uhr bis 19:35 Uhr, sind derzeit unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hude eingebrochen. Sie verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Straße "Am Rahland". Nachdem sie das Gebäude durchsuchten, entwendeten sie Wertgegenstände und Bargeld. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht benannt werden. Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (149201).

