Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 211 im Bereich Popkenhöge +++ Aktualisierte Meldung

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen zogen sich zwei Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 04. Februar 2020, gegen 7:10 Uhr auf der B 211 im Bereich Popkenhöge zu.

Ein 18-Jähriger aus Jade befuhr mit seinem VW die B 211 aus Richtung Brake kommend in Richtung Oldenburg. Kurz vor einer scharfen Linkskurve im Bereich Petershörne kam er auf gerader Strecke mit seinem Pkw ungebremst in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem VW eines 36-Jährigen aus Rastede, der die B 211 in Richtung Brake befuhr.

Direkt nach dem Zusammenstoß kam es zur Rauchentwicklung beim Pkw des 18-Jährigen. Trotz Löschversuche der Ersthelfer fing der VW Feuer und brannte komplett aus. Der 18-Jährige konnte sich noch selbstständig aus dem Pkw befreien.

Ein Notarzt, der privat auf die Unfallstelle zukam, kümmerte sich direkt um die Verletzungen der beiden Fahrer. Auch die hinzugeeilten Ersthelfer kümmerten vorbildlich um beide Fahrer.

Zur Unfallstelle wurden zwei Rettungswagen sowie fünf Fahrzeuge mit 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Hafenstraße entsandt. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Der Schaden an beiden Pkw wurde als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft.

Beide Pkw mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Vollsperrung, die für die Zeit der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle eingerichtet wurde, konnte gegen 8:45 Uhr aufgehoben werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell