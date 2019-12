Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham - Nachtrag: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen+++Wasserrettungseinsatz im Bereich Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 15.12.2019, gegen 09:45 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich Mittelweg / Bahnhofstraße / Walther-Rathenau-Straße in Nordenham zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen gekommen. Ein 54-jähriger Fahrer (Hann. Münden) eines Fiat befuhr den Mittelweg in Fahrtrichtung Bahnhofstraße und bog im Kreuzungsbereich nach links auf diese ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw Opel einer 49-jährigen Nordenhamerin, die von der Walther-Rathenau-Straße kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr und in Richtung Mittelweg geradeaus passieren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch diesen wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Auch die beiden Mitfahrer in dem Opel, 17 und 19 Jahre, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden jeweils mit einem Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Die unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Kreuzungsbereich musste zwecks Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 EUR geschätzt.

Am Sonntag, den 15.12.2019, gegen 14:15 Uhr, ist es zu einer Wasserrettung aus der Weser (unmittelbarer Übergang zur Nordsee) einer 78-jährigen Frau gekommen. Die 78-jährige Nordenhamerin und ihr Hund begaben sich bei Ebbe zu Fuß in den Bereich der Salzwiesen vor Fedderwardersiel / Weser. Der Bereich liegt unmittelbar im Übergang der Weser zur Nordsee. Gegen 14:15 Uhr wurden sie durch die Kraft der einsetzenden Flut überrascht und vom auflaufenden Wasser eingeschlossen. Da sich die eingeschlossene Person aus eigener Kraft nicht mehr zum Ufer (ca. 1 km entfernt) begeben konnte, alarmierte sie über Notruf die Feuerwehr. Letztendlich wurden die 78-Jährige und ihr Hund durch Kräfte der DLRG / Feuerwehr mittels eines Schlauchbootes aus der Notsituation befreit und an Land verbracht. Die weibliche Person erlitt eine Unterkühlung und wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Hund blieb unverletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Tossens, Stollhamm und Burhave mit insgesamt 25 Einsatzkräften. Die DLRG Butjadingen war mit 6 Kräften im Einsatz. Die erste Kontaktaufnahme mit der vom Wasser eingeschlossenen Person erfolgte durch Seenotretter der DGzRS (Küstenboot).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell