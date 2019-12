Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Brand in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Delmenhorst führte am Dienstag, 03. Dezember 2019, gegen 16:50 Uhr, Schweißarbeiten an einem Pkw in einer Werkstatt an der Bundesstraße durch.

Dabei entzündete sich der Innenraum des Fahrzeugs und es entwickelte sich ein Brand. Der Pkw konnte durch den 35-Jährigen sowie einer weiteren Person aus der Werkstatt geschoben werden, brannte dann jedoch vollständig aus.

Der Delmenhorster wurde mit Verdacht auf eine Rauchintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Beobachtung gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Dötlingen war mit acht Fahrzeugen und etwa 60 Feuerwehrbediensteten vor Ort. Der Ford wurde komplett zerstört, der Sachschaden wurde auf 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell