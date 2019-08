Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: 10-Jähriger schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Ein 10 Jahre alter Junge ist am Montag, gegen 11.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Junge wollte die Bremer Straße überqueren, betrat diese, nach bisherigen Erkenntnissen, jedoch so unvermittelt, dass ein herannahender Pkw-Fahrer, 68 Jahre alt und aus Stuhr, nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und mit dem Jungen kollidierte. Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Am Pkw entstanden geringe Sachschäden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell