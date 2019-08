Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fortsetzung: Sperrung Bremer Straße - Fund einer Seemine

Delmenhorst (ots)

Hude. Gemeinsam mit verschiedenen örtlichen Feuerwehren bereitet der Kampfmittelbeseitigungsdienst derzeit das Auseinanderziehen der Seemine vor. Anschließend wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst einen Teil der Mine in eine nahe gelegene Kiesgrube transportieren und dort kontrolliert sprengen. Vor dieser Sprengung muss die Bevölkerung in einem Radius von 1500 m um die Kiesgrube herum evakuiert werden. Diese Maßnahme werden die beteiligten Feuerwehren begleiten. Zusätzlich wird die Sperrung weiterer Straßen notwendig sein. Wieviel Zeit das beschriebene Vorgehen und die damit einhergehende Evakuierung sowie Sperrungen in Anspruch nehmen werden, kann derzeit nicht gesagt werden.

Presseauskünfte vor Ort werden an einer Befehlsstelle im Bereich der Kreuzung Bremer Straße/ Linteler Straße gegeben.

Weiterhin ist die Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch unter 0172-6192358 erreichbar.

