Polizei Wuppertal

POL-W: W Tödlich verletzter Mann in Wuppertal-Polizei sucht weiter Zeugen

Wuppertal (ots)

Nachdem ein Mann am 19.04.2019 in Wuppertal, auf der Cronenberger Straße schwerstverletzt gefunden wurde, sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Ein Autofahrer hatte den 27-Jährigen auf der Fahrbahn entdeckt (s. Pressemeldung vom 20.04.2019, "Schwerstverletzen Mann aufgefunden-Polizei sucht Zeugen"). Nach bisherigem Erkenntnisstand war der später in einem Krankenhaus verstorbene Mann fluchtartig aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gesprungen und auf der Straße zum Liegen gekommen. Dort erfasste ihn das Fahrzeug eines bislang unbekannten Fahrers. Die Polizei hat die Ermittlungskommission "Crone" eingerichtet um den Vorgang aufklären zu können. (sw)

