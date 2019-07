Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in die Grundschule Heide +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind in die Grundschule in Heide eingebrochen.

In der Zeit von Dienstag, 16. Juli 2019, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juli 2019, 15:30 Uhr, hebelten sie ein Fenster auf und konnten das Schulgebäude so betreten. Hier wurde eine abgeschlossene Tür eingetreten, um Schränke im Lehrerzimmer nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Ob die Täter an Diebesgut gelangten, konnten noch nicht abschließend festgestellt werden. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Schulgelände gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (845870).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell