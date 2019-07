POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Nordenham: Körperliche Auseinandersetzung in Nordenham

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern hat sich am Montag, 15. Juli 2019, gegen 16:30 Uhr, in Nordenham zugetragen.

Die beiden Nordenhamer, 16 und 22 Jahre alt, gerieten vor einem Drogeriemarkt in der Innenstadt verbal aneinander. Anschließend trafen sie sich, jeweils in Begleitung mehrerer Personen, auf dem Schulhof des Gymnasiums.

Dort eskalierte der Streit zwischen ihnen in eine Rangelei, in deren Verlauf der 16-Jährige vom 22-Jährigen mit einem zurzeit unbekannten Gegenstand gestochen worden sein soll.

Der 16-jährige erschien erst um 18:00 Uhr auf der Dienststelle der Polizei Nordenham und gab den Sachverhalt zu Protokoll. Dabei wies er oberflächliche Verletzungen an Brust und Rücken auf, die tatsächlich durch Stiche verursacht worden sein könnten. Es wurde ein Rettungswagen angefordert, mit dem der 16-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren wurde. Er wurde noch am Abend aus der Behandlung entlassen, seine Verletzungen wurden als leicht eingestuft.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurde nach dem 22-Jährigen gefahndet. Er konnte gegen 18:30 Uhr auf dem Schulhof des Gymnasiums angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Erste Vernehmungen ergaben, dass der 22-Jährige ohne Tötungsabsicht gehandelt haben dürfte. Gegen ihn wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

