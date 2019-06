Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Reitsattel entwendet; Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer; Abschleppwagen entwendet u.a.

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Reitsattel entwendet

Am Sonntag, 09.06.2019, zwischen 17:10 und 17:40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Pferdetransporter einen Reitsattel und diverse Trensen. Der Diebstahl ereignete sich in Ganderkesee, Donnermoor während des dort stattfindenden Pfingstreitturniers. Der Schaden wird auf ca. 7000,- Euro beziffert.

Ganderkesee: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom Samstag, 08.06., 17:00 Uhr bis Sonntag, 09.06.19,11:45 Uhr, wurde ein in der Tulpenstraße in Ganderkesee abgestellter Pkw Skoda Fabia mutmaßlich beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-94460 in Verbindung zu setzen.

Hatten: falsche Polizeibeamte am Telefon

Erneut kam es in den späten Abendstunden des 09.06.2019 zu diversen Anrufen von falschen Polizeibeamten. Betroffen waren diesmal ältere Menschen in der Gemeinde Hatten. Unbekannte Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und fragten, nach Schilderung eines erfundenen Sachverhaltes, die Angerufenen nach Wertsachen aus. Die Angerufenen reagierten richtig, indem sie keine Informationen herausgaben, das Gespräch beendeten und die Polizei informierten.

Hude: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntag, 09.06.2019, gegen 13:25 Uhr, kam es auf der Bremer Straße in der Gemeinde Hude zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55jähriger Motorradfahrer aus Delmenhorst schwer verletzt wurde. Der 55jährige war auf der Bremer Straße in Richtung Delmenhorst unterwegs, als dieser einen vor ihm befindlichen, verkehrsbedingt wartenden Pkw Mercedes übersieht. Trotz Vollbremsung kollidierte der Motorradfahrer mit dem Pkw eines 31-jährigen Mannes aus Hude. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen einer Klinik zugeführt werden. An den beteiligten Kfz entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro.

Wildeshausen: Abschleppwagen entwendet

Bereits in der Nacht zu Samstag, 08.06.2019, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Gelände eines Autohauses am Westring in Wildeshausen ein Abschleppfahrzeug. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grün-weißen Mercedes-Benz Klein-Lkw (3,5 Tonner) mit einer Abschleppvorrichtung. Der 36 Jahre alte Lkw ist mit einem H-Kennzeichen zugelassen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 6000,- Euro geschätzt.

