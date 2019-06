Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude unter Beteiligung eines Motorradfahrers

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 09.06.2019, gegen 13:25 Uhr, kommt es auf der Bremer Straße in Hude zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Delmenhorster beabsichtigt mit seinem Daimler nach links in den Steinkimmer Weg abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen erkennt der nachfolgende 55-jährige Motorradfahrer aus Delmenhorst den Abbiegevorgang zu spät und leitet eine Vollbremsung ein. Durch die Vollbremsung kommt der Delmenhorster zu Fall und verletzt sich schwer. Der Motorradfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Daimlers blieb unverletzt.

