POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge Bäume auf dem Hunte Rad-und Wanderweg in Wildeshausen abgesägt+++Zeugenaufruf

Entlang des Hunte Rad-und Wanderweges hatte die Stadt Wildeshausen junge Kastanien pflanzen lassen. Drei dieser jungen Bäume wurden nun mit einer Astschere abgeschnitten. Die über 2m hohen Bäume wurden in mittlerer Höhe durchtrennt, die Kronen offensichtlich mitgenommen. Betroffen ist der Wanderweg hinter der Stettiner Straße. Eine Zeugin beschreibt den Schnitt am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, als frisch. Zeugen, die am Samstag oder Sonntag Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel. 04431-9410 in Verbindung setzen.

