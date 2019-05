Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung Landkreis Oldenburg:Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Delmenhorst (ots)

Hude. Am 29.05.2019, um 20.42 Uhr, kommt es in Hude, Nordenholzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger aus Hude befährt diese mit seinem Leichtkraftrad der Marke Honda in Richtung Vielstedter Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gerät er im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Steinmauer. Er wird dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und dem Klinikum Oldenburg zugeführt. An seinem Fahrzeug entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

