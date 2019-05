Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug gerät auf der Autobahn 1 in die Mittelschutzplanke +++ Behinderungen zwischen Cloppenburg und Vechta

Zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 1 hat am Dienstag, 21. Mai 2019, 07:50 Uhr, ein Verkehrsunfall geführt, bei dem ein Sattelzug in die Mittelschutzplanke geraten ist.

Der Fahrer des Zuges, ein 25-jähriger Mann aus Rumänien, war auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Der Auflieger war mit Aluminiumrohren beladen. Während der Fahrt brach zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta ein Radbolzen, so dass sich ein Rad von der Sattelzugmaschine löste.

Dadurch verlor der 25-Jährige die Kontrolle über seinen Zug, geriet nach links über den mittleren und linken Fahrstreifen und prallte mit der Front der Zugmaschine in die Mittelschutzplanke. Das gelöste Rad blieb 200 Meter vor der Unfallstelle an der Mittelschutzplanke liegen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Am Sattelzug entstanden Schäden in Höhe von 20.000 Euro. Weitere 3.000 Euro Schaden entstanden an der Schutzplanke.

Der linke und mittlere Fahrtstreifen mussten gesperrt werden. Der Verkehr wird unter Nutzung des rechten Fahrstreifens und des Standstreifens zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

