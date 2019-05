Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Arztpraxis +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in eine Arztpraxis in der Westerstraße in Delmenhorst eingebrochen.

Dabei wurde in der Zeit von Freitag, 17. Mai 2019, 15:00 Uhr, bis Montag, 20. Mai 2019, 06:45 Uhr, die Eingangstür zur Praxis aufgehebelt. Im Gebäude wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet, um dann in der Praxis nach Wertgegenständen zu suchen.

Ob die Täter an Diebesgut gelangt sind, stand noch nicht fest. Durch die erhebliche Gewaltanwendung sind in der Praxis aber Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro entstanden.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (584969).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell