Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Trunkenheit im Straßenverkehr - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am 19.05.2019, 10: 30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung an der Anschlussstelle Wildeshausen-West an der A 1 einen Pkw aus Hamburg, der zuvor auf der A 1 in Richtung Hamburg unterwegs war. Der Kontrollort liegt im Bereich der Gemarkung Wildeshausen, Landkreis Oldenburg

Bei der Kontrolle des 59 Jahre alten Pkw-Fahrers aus Hamburg stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,60 Promille. Daraufhin wurde ein Atemalkoholanalyse auf dem Polizeikommissariat in Wildeshausen durchgeführt. Da der Fahrer keinen Führerschein vorlegen konnte, wurden weitere Überprüfungen vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer seine Fahrerlaubnis schon vor mehreren Jahren auf Grund von Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen bekommen hatte und danach nie wieder eine neue Fahrerlaubnis erteilt wurde. Dieser Umstand war nicht einmal seiner 63 Jahre alten Ehefrau, die Beifahrerin im Fahrzeug war, bekannt. Die Weiterfahrt wurde dem Herrn aus Hamburg untersagt. Da seine Ehefrau noch nie einen Führerschein besessen hatte, wurden sie von Bekannten abgeholt.

Den Fahrer erwartet jetzt ein umfängliches Ermittlungsverfahren.

