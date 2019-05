POL-DEL: Polizei Wildeshausen:Bienenvölker entwendet, Carport-Brand, Trunkenheitsfahrt

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Großenkneten - Bienenvölker entwendet - Im Zeitraum vom 16.05. bis 18.05.2019 entwendeten bislang unbekannte Täter drei komplette Bienenvölker samt Kasten und Honig. Die Bienenstöcke befanden sich an einem Feldweg in Großenkneten zwischen den Straßen "Rickensand" und "Vor der Bahn". Die Schadenshöhe wir auf ca. 550 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlhorn unter Tel. 04435-919190 entgegen.

Wildeshausen -Carport-Brand- Am 19.05.2019 gegen 09.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zum Brand eines Carports in die Ikarusstraße in Wildeshausen gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen geriet eine Mülltonne in Brand wodurch das angrenzende Carport an einem Mehrfamilien in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr Wildeshausen hatte den Brand in kurzer Zeit abgelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Wildeshausen - Trunkenheitsfahrt - Am 18.05.2019 gegen 13:00 Uhr wurde ein 64jähriger Mann aus Wildeshausen am Steuer seines Pkw von der Polizei kontrolliert. Bei dem 64jährigen stellten die Beamten alkoholische Beeinflussung fest. Ein Test am Alco-Maten ergab 1,26 Promille. Neben der festgestellten Trunkenheitsfahrt war der Mann auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Eine Blutprobe wurde entnommen; ein Strafverfahren eingeleitet. Da der 64jährige in letzter Zeit wiederholt mit gleichgelagerten Taten auffiel, wurde auf Anordnung von Staatsanwaltschaft und Gericht der Pkw VW des Mannes beschlagnahmt

