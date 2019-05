Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland

Delmenhorst (ots)

Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers ist am Sonntag, 12. Mai 2019, 17:40 Uhr, in Stadland glimpflich ausgegangen.

Der 28-jährige Mann aus Saterland befuhr mit seinem Motorrad die B437 in Richtung Varel. Kurz nach Passieren der Kreuzung in Schwei überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug und übersah dabei den entgegenkommenden Mazda eines 65-Jährigen aus Eisenhüttenstadt. Es kam zur seitlichen Berührung zwischen Motorrad und Pkw, durch die sich der 28-Jährige Verletzungen am linken Bein zuzog.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die B436 kurzfristig voll gesperrt. Zur Höhe der entstandenen Schäden liegen noch keine Angaben vor.

