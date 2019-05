Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung PK Wildeshausen +++ Einbrecher festgenommen +++ Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen. Am Sonntagmorgen, den 12.05.2019, gegen 06.30 Uhr, kam es in der Straße Westertor zu einem Einbruch in eine Spielothek. Eine männliche Person drang gewaltsam in das Objekt ein und wurde dabei von Anwohnern beobachtet. Beamte der Polizei Wildeshausen waren kurze Zeit später mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnten den Täter, einen Heranwachsenden aus Wildeshausen, noch in den Räumlichkeiten festnehmen. Weitere Einzelheiten kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen. Die Ermittlungen dauern noch an.

+++

Wildeshausen. Am Samstag, den 11.05.2019, gegen 16.00 Uhr, kam es am Westring, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, zu einem Verkehrsunfall. Zeugen hatten beobachtet, dass eine Sattelzugmaschine aus Weißrussland beim Rangieren einen Mülleimer beschädigt hatte. Der 53-jährige Fahrzeugführer aus Minsk konnte vor Ort durch die Polizei angetroffen werden, er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

