Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Brand in einer Scheune in Pestrup

Delmenhorst (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Lagerungsbehälter einer Hackschnitzelheizung kam es am Sonntag, 28. April 2019, gegen 09:00 Uhr, in der Wildeshauser Landgemeinde Pestrup zu einem Brand in einer Scheune.

Der Brand wurde durch einen Anwohner entdeckt und mit dem alarmierten Besitzer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Die Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

