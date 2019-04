Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Tageswohnungseinbruch in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Pressemeldung für Sonntag, 28.04.2019, PK Wildeshausen

Tageswohnungseinbruch in Wildeshausen

Am Samstag, 27.04.2019, in der Zeit von 13:20 Uhr bis 14:10 Uhr, ereignete sich in der Straße Zur Lohmühle ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Zur Schadenshöhe und zum Diebesgut können bislang keine genauen Angaben gemacht werden. Wer hat in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Peter Sahlfeldt

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell