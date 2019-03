Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Betrunkene Frau fährt zu schnell durch Berne

Delmenhorst (ots)

Eine 57-jährige Frau aus Hude geriet am Donnerstag, 07. März 2019, 14:20 Uhr, in eine Kontrolle der Polizei Brake.

Nachdem sie zuvor bei einer Geschwindigkeitsmessung aufgefallen und statt der erlaubten 50 mit 81 Stundenkilometern unterwegs war, wurde sie mit ihrem Renault in Berne in der Straße 'Bernder Deich' angehalten. Im Gespräch mit der Frau, in der ihr der Geschwindigkeitsverstoß erläutert werden sollte, fiel den Beamten Alkoholgeruch auf.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Frau musste eine Blutprobe entnommen werden, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

