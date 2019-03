Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Wohnungseinbruch in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind in ein derzeit leerstehendes Wohnhaus in Großenkneten eingebrochen.

Dabei hebelten sie in der Zeit von Montag, 04. März 2019, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 07. März 2019, 15:00 Uhr, die Tür des Hauses in der Oldenburger Straße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, entwendet wurden jedoch keine Gegenstände.

Der Sachschaden wurde auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (280535).

