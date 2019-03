Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 07. März 2019, 09:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee entstanden.

Eine 40-jährige Frau aus Hude befuhr mit ihrem Toyota die Kimmer Landstraße in Richtung Bremer Straße. Die dortige Ampelanlage überquerte sie, um in Richtung Hude weiterfahren zu können. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 43-Jährigen, ebenfalls wohnhaft in Hude, die die Hauptstraße aus Richtung Falkenburg kommend befuhr und nach links in die Kimmer Landstraße abbiegen wollte.

An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, die auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt wurden.

Um den Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Diese werden unter der Telefonnummer 04408/806698-0 von der Polizei in Hude entgegengenommen.

