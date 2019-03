Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in eine Lagerhalle in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in eine Lagerhalle in der Nordseestraße in Nordenham eingebrochen.

In der Zeit von Sonntag, 03. März 2019, 14 Uhr, bis Mittwoch, 06. März 2019 wurde ein Fenster auf der Rückseite der Halle beschädigt und so der Zutritt ermöglicht. Aus dem Lager wurden zielgerichtet neuwertige Sportartikel entwendet. Der entstandene Schaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

