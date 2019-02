Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchter Raub zum Nachteil einer Rentnerin in Nordenham

Delmenhorst

Ein Räuber musste am Mittwoch, 27. Februar 2019, gegen 19:30 Uhr, ohne Beute die Flucht ergreifen.

Der bislang unbekannte Mann klingelte an einem Wohnhaus in der Diddestraße in Nordenham. Die 72-jährige Bewohnerin öffnete die Tür und wurde vom Mann überrumpelt. Obwohl sie mit aller Kraft versuchte, die Tür zu schließen, gelangte der Mann ins Haus.

Dort bedrohte er die Rentnerin mit einem Messer und forderte Bargeld. Da die Frau ihm lediglich einen kleinen Betrag aushändigen konnte, flüchtete er in unbekannte Richtung aus dem Haus.

Der Mann wurde beschrieben als

- ca. 35 - 40 Jahre alt - 175 cm groß - normale Statur - dunkle Haare - schwarze Hose - dunkle Jacke - hellebraunen Handschuhen

Zeugen, die den Mann in der Nähe des Tatortes gesehen haben und weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

