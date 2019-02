Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auseinandersetzung auf dem Parkplatz von Kaufland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwoch, 27. Februar 2019, gegen 10:50 Uhr, auf dem Parkplatz von Kaufland in der Stedinger Straße ereignet hat.

Eine 46-jährige Frau aus Oldenburg befuhr mit ihrem Pkw den Parkplatz vom Supermarkt. Aufgrund mangelnder Ortskenntnis befuhr sie einen Bereich des Parkplatzes in vorschriftswidriger Richtung. Ein männlicher Fußgänger echauffierte sich darüber und beleidigte die Frau. Nach einem kurzen Wortgefecht parkte die Frau ihren Pkw in einer Parklücke und wollte sich in den Supermarkt begeben.

Bevor sie aussteigen konnte, trat der Mann an ihren Pkw heran und zog ihr durch die geöffnete Seitenscheibe am Ohr. Anschließend spuckte er der Frau ins Gesicht.

Die Frau beschrieb den Mann als

- ungefähr 50 Jahre alt - graue Haare - schwarze Strickjacke mit hellblauer Aufschrift

Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat und Hinweise zum Mann geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (243808).

