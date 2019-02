POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verlegte Kabel aus Rohbau entwendet +++ Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Verlegte Kabel aus Rohbau entwendet +++ Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 26.02.2019 wird der Polizeistation in Berne gemeldet, dass von der Baustelle eines Rohbaus mehrere Meter Kabel entwendet worden seien. Die Tat soll sich in dem Zeitraum von Samstag, 23.02.2019, gegen 11:00 Uhr, bis Montag, den 25.02.2019, gegen 09:00 Uhr, ereignet haben. Die noch unbekannten Täter gelangten auf das Gelände des Rohbaus am Kolberger Ring in Berne und entwendeten dort gewaltsam mehrere Meter bereits verlegter Installationskabel. Eine erneute Verlegung einiger Kabel ist nun vonnöten. Der Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

