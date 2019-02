Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch

Stadtland Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person einer Kohlfahrtgruppe

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 09.02.2019 bewegte sich gegen 18:05 Uhr eine achtköpfige Personengruppe im Rahmen einer sogenannten Kohlfahrt in der Gemeinde Stadland auf dem Mittenfelder Weg in Richtung Nordenham. Ein 46-jähriger Pkw Fahrer aus der Gemeinde Stadland befuhr den Mittelfelder Weg in gleicher Richtung. Dort erkannte er die unbeleuchtete Gruppe vermutlich zu spät und versuchte noch auszuweichen. Trotzdem erfasste er einen 47-jährigen Stadländer, welcher hierdurch gegen eine 40-jährige aus Nordenham geschleudert wurde. Der 47-jährige wurde hierbei schwer verletzt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Die leicht verletzte 40-jährige wurde vor Ort erstversorgt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Zur Betreuung der Kohlfahrtgruppe erschien das Kriseninterventionsteam des Landkreises Wesermarsch vor Ort. Darüber hinaus waren Kräfte der Feuerwehr Stadland und Rettungskräfte vor Ort. Der Mittenfelder Weg wurde für die Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

PHK Biesterfeldt

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell