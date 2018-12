POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchter Diebstahl von Werkzeug in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag, 03. Dezember 2018, gegen 22:00 Uhr, einen Diebstahl in der Industriestraße in Berne verhindert. Der Mann ging mit seinem Hund spazieren und stellte in der Nähe der Straße 'Am Gansper Deich' mehrere, zum Teil hochwertige Werkzeuge im Gras liegend fest.

Die Täter flüchteten, nachdem sie den Zeugen bemerkten. Als Tatort konnte später ein Gelände in der Industriestraße ausgemacht werden, auf dem drei Baucontainer aufgebrochen waren.

Zeugen, die im Bereich der Industriestraße und 'Am Gansper Deich' verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (1448772).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell