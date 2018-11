POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden in Brake aufgeklärt

Delmenhorst (ots) - Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass es zu einer schnellen Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht gekommen ist.

Sie beobachtete am Montag, 26. November 2018, zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr, wie ein Lkw in der Lange Straße in Brake mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidierte. Der Fahrer stieg aus, begutachtete die Schäden und setzte dann seine Fahrt in Richtung Stedinger Straße fort. Später wurde der entstandene Sachschaden an den geparkten Fahrzeugen auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Durch die Zeugin konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen werden.

Der Lkw konnte durch die Polizei Bremen gestoppt und kontrolliert werden. Gegen den 49-jährigen Fahrer aus Bremen wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

