POL-DEL: LK Wesermarsch: Eingangstür eines Verbrauchermarktes in Brake beschädigt

Delmenhorst (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Verbrauchermarkt in der Kirchenstraße in Brake ist es in der Nacht von Freitag, 23. November 2018, 21:00 Uhr, zu Samstag, 24. November 2018, 8:30 Uhr, gekommen. Hier wurde der Glaseinsatz der automatischen Schiebetür durch unbekannte Täter beschädigt. Der Schaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter 04401/935-0 zu melden (1415180).

