POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung auf dem Gelände eines Kindergartens

Delmenhorst (ots) - In der vergangenen Zeit kam es vermehrt zu Einbrüchen in Kindergärten und Kindertagesstätten im Stadtgebiet Delmenhorst. Durch die Berichterstattung in den Medien wurde die Bevölkerung sensibilisiert.

Durch Zeugen konnten nun am Montag, 26. November 2018, gegen 22:35 Uhr, drei Personen dabei beobachtet werden, wie sie eine Außenleuchte auf dem Gelände eines Kindergartens im Brauereiweg zerstörten. Da auch hier ein bevorstehender Einbruch vermutet wurde, wurde die Polizei verständigt. Aufgrund der erhöhten Polizeipräsenz im Bereich dieser Objekte konnten im Nahbereich drei Jugendliche aus Delmenhorst gestellt werden. Ihnen wurde die Sachbeschädigung zur Last gelegt. Ein Einbruch konnte nicht festgestellt werden. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Schaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen sollten sich nicht scheuen, den Notruf der Polizei zu wählen.

