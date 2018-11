POL-DEL: LK Wesermarsch: Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gegen einen 18-Jährigen aus Elsfleth

Delmenhorst (ots) - Die Polizei in Brake ermittelt gegen einen 18-Jährigen aus Elsfleth. Er war den Beamten am Freitag, 23. November 2018, gegen 23:10 Uhr, in der Weserstraße in Brake aufgefallen. Da zunächst vermutet wurde, der junge Mann wolle in den dortigen Raiffeisenmarkt einbrechen, wurde er einer Kontrolle unterzogen.

Dabei gab er an, dass er eine Schreckschusswaffe unter der Jacke tragen würde. Einen erforderlichen Waffenschein konnte der Mann nicht vorweisen.

Im Anschluss wurde der 18-Jährige durchsucht. Es wurden mehrere Betäubungsmittel gefunden. Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Durchsuchung der Wohnung angeordnet.

Dabei wurde auch ein Rauschgiftspürhund der Diensthundeführergruppe aus Delmenhorst eingesetzt. Der Diensthund 'Grimm' reagierte dabei auf eine Lautsprecherbox. Nach Aufschrauben der Verkleidung wurden mehrere Smartphones und Betäubungsmittel gefunden. Im Zimmer wurden außerdem noch weitere Betäubungsmittel, Utensilien zum Verkauf von Betäubungsmitteln und verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz gefunden. Die Durchsuchung wurde am Samstag, 24. November 2018, 02:30 Uhr, beendet.

Gegen den 18-Jährigen wird nun vorrangig wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Ferner sind Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.

Die Betäubungsmittel, Schreckschusswaffe und sonstigen verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

