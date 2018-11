POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbrüche in der Jahnstraße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Zwei Einfamilienhäuser in der Jahnstraße in Delmenhorst waren am Mittwoch, 21. November 2018, Ziel von Einbrechern.

Im ersten Fall versuchten die unbekannten Täter zwischen 10:00 und 20:00 Uhr zunächst, durch Aufhebeln von Türen ins Haus zu gelangen. Nachdem dies misslang, wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen, verließen den Tatort nach jetzigen Stand aber ohne Diebesgut.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Das zweite Einfamilienhaus wurde zwischen 16:45 und 23:00 Uhr aufgesucht. Auch hier wurde auf der Rückseite des Gebäudes eine Scheibe eingeworfen, um durch das entstandene Loch eine Tür entriegeln zu können. Bei der Durchsuchung des Mobiliars nahmen die Täter Schmuck an sich und verließen das Haus auf der Rückseite.

Der Sachschaden wurde hier auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen (1398709/1398710).

