POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake +++ Fahrzeugführer alkoholisiert

Delmenhorst (ots) - Ein 27-jähriger Mann aus Brake wurde am Sonntag, 11. November 2018, gegen 14:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt.

Er war mit seinem Opel auf der Wikingerstraße in Richtung Rodenkirchen unterwegs. In einer auf 30 km/h beschränkten S-Kurve geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Sein Pkw kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Der Schaden am Opel wurde auf 13.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Brake fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Alkoholwert von 1,29 Promille. Außerdem gab der 27-Jährige an, Cannabis konsumiert zu haben.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

