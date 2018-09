POL-DEL: LK Oldenburg: +++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin in Wildeshausen +++ Trunkenheit im Verkehr in Dötlingen +++

Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin in Wildeshausen

Wildeshausen. Am Dienstag, den 11.09.18, um 17.50 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Dötlingen die Straße Zwsichenbrücken in Richtung Huntestraße. Trotz Gegenverkehrs versuchte er dann eine vor ihm fahrende 85-jährige Fahrradfahrerin aus Wildeshausen zu überholen. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem PKW und der Radfahrerin, infolgedessen diese stürzte und sich schwer verletzte. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Sachschäden an den Fahrzeugen wurde auf 500 Euro geschätzt.

+++

Trunkenheit im Verkehr in Dötlingen

Dötlingen. Am Dienstag, den 11.09.18, um 15.10 Uhr, wurde im Fliederweg ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Dötlingen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest Test ergab einen Wert von 1,21 Promille. Dem 59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

