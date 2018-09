POL-DEL: LK Wesermarsch - PK Nordenham: Fassade einer Moschee in Nordenham mit Farbe besprüht

Delmenhorst (ots) - Nordenham. In der Nacht von Sonntag, den 09.09.18, auf Montag, den 10.09.18, besprühten bislang unbekannte Täter mittels scharzer Farbe die Fassade einer Moschee in der Walther-Rathenau-Straße in Nordenham mit einem die Einrichtung inhaltlich offenbar ablehnenden Schriftzug.

Zusätzlich wurden diverse tierische Lebensmittelprodukte aus Schweinefleisch vor die Moschee geworfen und die Wände sowie Fenster mit einer roten Substanz beschmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

