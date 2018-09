POL-DEL: POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 +++ 60-Tonnen schwerer Kran kommt von der Fahrbahn ab +++ Vollsperrung im Laufe des Tages geplant +++

Delmenhorst (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 07. September 2018, gegen 03:00 Uhr, ist auf der Autobahn 29, ein schwerer Kran von der Fahrbahn abgekommen und sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Der 40-jährige Fahrzeugführer aus Bremen war mit dem Kran auf der Autobahn 29 in Richtung Norden unterwegs. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Sandkrug und OL-Ostkreuz geriet er mit dem 60 Tonnen schweren Kranfahrzeug zu weit nach rechts und dadurch mit der rechten Fahrzeugseite auf den unbefestigten Grünstreifen. Infolgedessen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und Schutzplanke fest. Durch eine Kollision mit der Schutzplanke entstanden am Kran Schäden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro.

Die durch die Baustelle bedingt nur einspurig befahrbare Autobahn war nach dem Unfall zunächst komplett blockiert. Der Verkehr wird nun über den eigentlich gesperrten Baustellenbereich an dem Kran vorbeigeleitet.

Die Bergungsarbeiten sind derzeit in Vorbereitung. Hierfür wird die Autobahn 29 in Richtung Norden im Laufe des heutigen Tages voraussichtlich voll gesperrt werden müssen. Weitere Informationen folgen.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein 58 Tonnen schwerer Kran ebenfalls auf der A29, hier im Bereich Wardenburg, von der Fahrbahn abgekommen und sorgte für Verkehrsbehinderungen.

