POL-DEL: Brand in Lemwerder

Delmenhorst (ots) - Am 05.05.2018 kam es gegen 11:00 Uhr in Lemwerder in der Straße Hansering zu einem Brand bei einem Tischlereibetrieb. Dort geriet ein ca. 15 m hoher Siloturm für Sägespäne, welche als Brennstoff für eine Heizungsanlage dienen, aus unbekannter Ursache in Brand. Zur Schadenshöhe kann zur Zeit keine Angabe gemacht werden.

