POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugführer eines Mietwagens im LK Cloppenburg stark alkoholisiert +++ Unfall mit verletzten Personen auf der Autobahn 1 im Bereich des LK Diepholz

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 05. Mai 2018, befuhren Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn die Autobahn 1 in Richtung Bremen, als sie um Mitternacht auf einen Lkw aus Minden aufmerksam wurden, dessen rückwärtige Beleuchtung völlig ausgefallen war. Das Fahrzeug verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Cloppenburg und konnte im anliegenden ECO-Park angehalten und kontrolliert werden.

Bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer wurde im Laufe der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Seinen Führerschein musste er vor Ort an die Polizei übergeben, da dieser beschlagnahmt wurde. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da auch der 55-jährige Beifahrer im Fahrzeug Alkohol zu sich genommen hatte, wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Da es sich bei dem Fahrzeug um ein Mietfahrzeug handelte, wurde der Halter des Fahrzeugs in Kenntnis gesetzt. Dieser kündigte umgehend den bestehenden Mietvertrag, so dass für die beiden Insassen die Fahrt im ECO-Park endete.

+++

Am Freitag, 04. Mai 2018, gegen 19:25 Uhr, kam es auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreick Stuhr zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen.

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen, der mit seinem Lkw in Richtung Hamburg unterwegs war, übersah das Stauende vor der dortigen Großbaustelle und fuhr auf einen rumänischen Kleintransporter auf.

Dieser wurde dann auf den Pkw eines 38-Jährigen aus dem Emsland geschoben. Ein weiterer Pkw wurde durch herumliegende Trümmerteile beschädigt.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Bremer Fahrzeugführer aus dem Lkw leicht, sowie der 47-jährige rumänische Fahrzeugführer aus dem Kleintransporter schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zwei der 4 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 22500,-EUR.

Zur Bergung von Verletzten waren die Freiwilligen Feuerwehren Groß Ippener, Groß Mackenstedt und Harpstedt mit neun Fahrzeugen und 41 Kameraden im Einsatz.

Die Autobahn war in Richtung Hamburg für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im Anschluss wurde der Verkehr einspurig über den rechten Fahrtstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Der Stau hatte zeitweise eine Länge von 7 Kilometern.

