Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Weiterer Falschfahrer auf der BAB

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Nachdem es bereits am gestrigen Vormittag einen Falschfahrer im Bereich der Anschlussstelle Altenwalde gegeben hatte (wie bereits berichtet), kam es gegen 16:10 Uhr erneut zu einem solchen Vorfall. Hier befuhr ein weißer Kleinwagen den Autobahnkreisverkehr Cuxhaven in falscher Fahrtrichtung. Anschließend fuhr er in falscher Fahrtrichtung auf die BAB27 auf. Hierbei sollen nach Zeugenaussage mehrere Fahrzeuge gefährdet worden seien und hätten ausweichen und abbremsen müssen. Nur durch die guten und schnellen Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer sei es nicht zu einem Verkehrsunfall gekommen. Trotz des Einsatzes aller freier Streifenwagen konnte der PKW nicht mehr angetroffen werden. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden

