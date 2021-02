Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf der Polizei Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Am Freitagnachmittag stellten die Eigentümer nach Rückkehr zu ihrem Wohnhaus in der Straße Am Westerfeld fest, dass eingebrochen worden ist. Di Täter verschafften sich nach Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Einfamiliehaus und entwendeten Wertsachen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. Telefonisch ist die Polizei in Schiffdorf unter 04706 948-0 erreichbar.

