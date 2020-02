Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Holzdiebstahl in Midlumer Feldmark - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Im November 2019 wurden für den Mühlenverein Midlum Bäume in der Feldmark Midlum geschlagen. Die Stämme wurden an dem Feldweg südlich des Krempeler Weges an drei Stellen, zwischen Heideweg und Autobahn, gelagert. Während zwei Stapel offenbar mittels Trecker und Anhänger bis zum 23.01.2020 abtransportiert und entwendet wurden, wurde ein dritter Stapel in der Nähe des Heideweges in den Tagen vor dem 11.02.2020 vermutlich kleingesägt und dann mit einem Pkw abtransportiert. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 - 9280).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell