Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bei der Polizei Hannover geht es im April "Rund ums Fahrrad" - fünf Aktionstage mit Tipps, Codierungen und Anmeldungen für kostenlose E-Bike-Trainings beim ADAC

Hannover (ots)

Bei der Polizei Hannover geht's im April "Rund ums Fahrrad" - fünf Aktionstage mit Tipps, Codierungen und Anmeldungen für kostenlose E-Bike-Trainings beim ADAC

Zwischen dem 10. und dem 20.04.2024 veranstaltet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hannover fünf Aktionstage auf Wochenmärkten in fünf hannoverschen Stadtteilen. Interessierte können sich dort Informationsmaterial und Tipps "Rund ums Rad", zum Beispiel in den Bereichen Fahrsicherheit und Diebstahlssicherung, abholen. Außerdem können sich Pedelec-Fahrerinnen- und Fahrer ab 60 Jahren für zwei Sicherheitstrainings am 23.04.2024 und 15.05.2024 im ADAC Fahrsicherheitszentrum in Laatzen anmelden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5728839).

Die Aktionstage finden auf folgenden Wochenmärkten statt:

- 10. April, 13:30 - 16:30 Uhr, Bemerode, Bemeroder Rathausplatz - 11. April, 08:30 - 12:00 Uhr, Kleefeld, Schaperplatz - 12. April, 08:30 - 12:30 Uhr, Südstadt, Stephansplatz - 19. April, 08:30 - 12:30 Uhr, Döhren, Fiedelerplatz - 20. April, 08:30 - 12:30 Uhr, Misburg, Kardinal-Galen-Schule

Für die Fahrradcodierung benötigt das Team Ihren Ausweis und einen Eigentumsnachweis, in der Regel die Rechnung für das Fahrrad. Um vor Ort Zeit zu sparen, können die für die Registrierung notwendigen Unterlagen heruntergeladen, ausgefüllt und mitgebracht werden ( https://www.pd-h.polizei-nds.de/download/74582). / mini, rod

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell