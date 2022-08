Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 20-Jähriger möchte Streit schlichten, wird dabei verletzt und mit Schreckschusswaffe bedroht

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 06.08.2022, haben in Sehnde drei Männer nach vorangegangenen Streitigkeiten auf einen Heranwachsenden eingeschlagen. Anschließend bedrohte einer der Täter Umstehende mit einer Schreckschusswaffe und gab einen Schuss in die Luft ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Polizeikommissariats Lehrte kam es am Samstag gegen 18:10 Uhr im Einmündungsbereich der Wasseler Straße zur Iltener Straße (B 65) in Sehnde zu Streitigkeiten zwischen mehreren Männern. Grund für die Streitigkeiten war das vorangegangene Fahrverhalten. Ein 20-jähriger Heranwachsender hat diese Streitigkeiten bemerkt und versuchte sie zu schlichten. Er wurde von den 19-, 20- und 21-jährigen mutmaßlichen Tätern ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Der 21-jährige mutmaßliche Täter bedrohte daraufhin den Heranwachsenden sowie weitere Personen mit einer Schreckschusswaffe und gab einen Schuss in die Luft ab. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend mit einem VW Touran und einem grauen BMW. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und einen Rettungswagen. Der verletzte 20-Jährige wurde von den Rettungskräften vor Ort behandelt. Die Einsatzkräfte konnten die mutmaßlichen Täter im Nahbereich feststellen und die Schreckschusswaffe sicherstellen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Misburg unter der Rufnummer 0511 109-3515 zu melden. /ak, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell