POL-H: Nachtragsmeldung: 47-Jährige aus Hannover-Vahrenheide wohlauf angetroffen

Hannover (ots) - Trickbetrüger sind derzeit besonders aktiv am Telefon unterwegs und versuchen Senioren um Ihre Ersparnisse durch sogenannte "Schockanrufe" zu bringen. Am Donnerstag, 10.03.2022, gaben sich die Betrüger am Telefon in Hannover-List als einen vermeintlichen Enkel aus, welcher einen Unfall hatte. ...

