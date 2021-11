Polizeidirektion Hannover

POL-H: List: Funkstreifenwagen kollidiert mit einem Pkw - drei Personen leicht verletzt

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30.10.2021, ist ein Polizeiauto bei einer Einsatzfahrt auf der Celler Straße mit einem VW Passat kollidiert. Durch den Unfall wurden die beiden Einsatzkräfte sowie die Fahrerin des Passats leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war die Funkstreife (Fahrzeug ebenfalls ein VW Passat) am Samstag gegen 00:20 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz. Ein 27-jähriger Polizist befuhr mit seiner 22-jährigen Kollegin die Celler Straße in Richtung Hamburger Allee. In Höhe der Kronenstraße überholten sie mit Blaulicht und Martinshorn den VW Passat einer 54-Jährigen aus Hannover. Während des Überholvorgangs bog die Passatfahrerin nach links ab. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Das Polizeifahrzeug wurde durch die Kollision von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten BMW. Zwei weitere dort abgestellte Opel wurden ebenfalls beschädigt.

Alle drei beteiligten Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von Sanitätern medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Die Celler Straße war bis circa 02:40 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. /mr, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell