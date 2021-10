Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 86-Jährige aus Döhren aufgefunden

Hannover (ots)

Seit Dienstagmittag, 05.10.2021, hat das Polizeikommissariat Hannover-Döhren nach der 86-jährigen Ursula M. gesucht. Die Seniorin wurde letztmalig am 02.10.2021durch Nachbarn gesehen. Am späten Nachmittag des 06.10.2021 wurde die Frau leblos aufgefunden. Ein Fremdverschulden kann nach ersten Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Die ursprüngliche Pressemitteilung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden.

